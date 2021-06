Droits LGBTQI+: Orban recadré quasi unanimement par les pays européens, du «jamais vu»

Les dirigeants européens ont vivement condamné jeudi le Hongrois Viktor Orban pour sa loi jugée homophobe. La loi prévoit que « la pornographie et les contenus qui représentent la sexualité ou promeuvent la déviation de l’identité de genre, le changement de sexe et l’homosexualité ne doivent pas être accessibles aux moins de 18 ans ».

La législation hongroise controversée a suscité un débat d’une virulence inhabituelle lors d’un sommet des Vingt-Sept à Bruxelles, selon des participants. « Ce n’était pas une discussion diplomatique, c’était plutôt une confrontation », a commenté le Premier ministre belge Alexander De Croo, jugeant ce moment « assez historique ».

Une « quasi-unanimité » des Etats membres de l’UE a fait bloc pour dire au Premier ministre hongrois Viktor Orban qu’il va « trop loin » et a franchi une ligne rouge avec sa récente loi interdisant la représentation et « promotion » de l’homosexualité auprès des mineurs d’âge. « Le texte de la loi fait un lien très clair entre homosexualité et pédophilie », a ajouté Alexander De Croo. « Ce sont des pensées du Moyen-Âge ».

« La discussion a été animée et très, très franche », a déclaré la chancelière allemande Angela Merkel. « Nous avons tous été très clairs sur les valeurs fondamentales auxquelles nous tenons ».

Très offensif, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a affirmé que la Hongrie, avec sa loi, n’avait « plus rien à faire dans l’Union européenne ». Il a lancé à Viktor Orban que si les valeurs de l’UE ne lui convenaient pas, il n’avait qu’à activer l’article 50 du traité « qui a été créé pour cela » et quitter l’Union -comme l’ont fait les Britanniques –, selon une source européenne.

La Commission a quant à elle clairement indiqué qu’elle allait lancer une procédure d’infraction à l’encontre de Budapest à ce sujet, a-t-il affirmé. « La confrontation que l’on a vue ici, c’était du jamais vu », a ajouté Alexander De Croo. « Le soutien était plus large que ce à quoi je m’attendais », alors que les explications côté hongrois (sur les raisons de cette législation) n’ont constitué qu’une « défense franchement faible ».

« La loi ne concerne pas les homosexuels (mais) la façon dont les parents veulent faire l’éducation sexuelle de leurs enfants », s’est défendu Viktor Orban, accusant ses homologues européens de ne pas l’avoir lue.

« La Hongrie ne veut pas quitter l’UE. Au contraire, nous voulons la sauver des hypocrites », a tweeté la ministre hongroise de la Justice, Judit Varga.