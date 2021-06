Alexia Bertrand (MR) sur l’interdiction des véhicules diesel et essence à Bruxelles: «Un effet d’annonce»

Le gouvernement bruxellois a confirmé jeudi son engagement à bannir les véhicules au diesel à partir de 2030 et à l’essence, à partir de 2035. S’il s’agit d’une « excellente idée » pour Alexia Bertrand (MR) elle estime néanmoins qu’il s’agit d’un « effet d’annonce ». Au micro de Bel RTL, la cheffe de groupe MR au parlement bruxellois ne voit aucune alternative au diesel et l’essence dans la capitale. « Aujourd’hui, on voit des villes crédibles sur le sujet », a-t-elle expliqué, citant l’exemple d’Amsterdam. « A Bruxelles, il y a 161 bornes électriques et on doit aller vers 11.000 bornes vers 2035. Il n’y aucun plan, aucune feuille de route détaillée. Ce n’est pas sérieux ».

Alexia Bertrand dénonce encore le manque de « professionnalisme » de la Région bruxelloise. « Où sont les plans d’investissement ? Où sont les fonds ? Il faut faire des partenariats publics-privés, faire des adaptations urbanistiques, mettre des législations en place, avoir des incitants financiers », remarque la libérale, qui prend en exemple la situation actuelle. « On va se retrouver en 2022 avec un quart de la flotte bruxelloise interdite, sans aucun accompagnement ».

Elle va encore plus loin, citant le cas des flottes des institutions publiques « Il faut travailler sur les flottes de la Stib, les taxis, les véhicules des pompiers et de la police. On dit aux citoyens pour se donner bonne conscience qu’on supprime le diesel et l’essence mais je ne vois pas de pouvoirs publics exemplaires qui travaillent sur leurs propres flottes », a-t-elle ajouté.

« Aujourd’hui, si je veux acheter une voiture, je ne sais pas vers quoi je dois aller : vers une électrique, une hybride ou une essence ? On parle aussi du GNC, de l’hydrogène. Quel type de voiture faut-il acheter », a conclu Alexia Bertrand.