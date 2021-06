Safari Rally: Thierry Neuville prend d’emblée la tête

Thierry Neuville a signé le meilleur temps dans la spéciale d’ouverture de ce vendredi, au Safari Rally du Kenya. Sur une piste très étroite et très tortueuse visiblement assez glissante également, le pilote Hyundai a devancé son équipier Tanak (à 3,7 sec.) ainsi que les Toyota de Rovanpera, Evans et Ogier pour s’installer en tête de la hiérarchie générale où il compte 9 dixièmes de seconde d’avance sur Rovanpera et 1,2 seconde sur Tanak. Evans et Ogier pointaient à 2 et 2,2 secondes de notre compatriote.

« La route était plus creusée que pendant les reconnaissances, et j’ai eu pas mal de sous-virage », constatait notre compatriote », qui s’apprêtait à attaquer la plus longue spéciale du rallye (32 km) dans la foulée.