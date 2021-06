L’espérance de vie a reculé de près de deux ans aux Etats-Unis à cause de la pandémie

Un phénomène mondial. En Belgique, l’espérance de vie aurait reculé de 1,2 an.

L’espérance de vie a reculé de près de deux ans aux Etats-Unis en 2020 à cause de la pandémie de coronavirus, selon une étude de l’université Virginia Commonwealth à Richmond (USA).

L’équipe de recherche a aussi pointé une large inégalité entre les groupes sociaux. Dans la communauté afro-américaine, l’espérance de vie des hommes a chuté à 68 ans, au plus bas depuis 1998. L’espérance de vie des Américains blancs est de 75 ans.

Une tendance bien plus marquée aux Etats-Unis

De manière générale, l’espérance de vie moyenne a reculé de 1,87 ans pour se situer à 76,9 ans aux Etats-Unis. Cette tendance aux USA est bien plus marquée que dans seize autres pays industrialisés sélectionnés à titre de comparaison. Le recul de l’espérance de vie y est en moyenne de 0,22 ans, et l’espérance de vie est aussi de 4,7 ans plus longue qu’aux USA.

Les chercheurs pointent un problème structurel aux USA pour expliquer une telle différence. Le pays est confronté à un fossé qui se creuse de longue date en matière de soins de santé, une hausse de la mortalité en 2020, et des injustices persistantes envers les minorités ethniques.

Début avril, le bureau européen de statistique, Eurostat, a aussi établi que l’espérance de vie avait reculé dans l’UE à cause de la pandémie en 2020. En Belgique, ce recul est chiffré à 1,2 an.