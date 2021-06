Des jus de fruits vendus chez Delhaize, Intermarché et Carrefour rappelés pour présence de patuline

La société Exploitation de Vergers Hesbignons retire de la vente, en accord avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), plusieurs jus de fruits et les rappelle auprès des consommateurs en raison d’une teneur trop élevée en patuline (une molécule toxique produite par un certain nombre de moisissures), indique-t-elle vendredi.

Il s’agit d’un jus de pommes-poires (75cl) de la marque Chateau Blehen avec pour numéro de lot 20C21JOPP-13 et une date de péremption au 19-11-2022, d’un jus de pommes-framboises (75cl) de la même marque avec comme numéro de lot 21D21JOPF-13 et une date de péremption au 27-11-2022 et, enfin, d’un jus de pommes-fraises (200ml) de la marque Dupigny avec pour numéro de lot 19B21MPF00 et une date de péremption au 11-05-2022.

Ces produits ont été mis en vente entre le 26 mai et le 7 juin derniers dans plusieurs magasins dont Delhaize, Intermarché, Match, Carrefour, Carrefour Mestdagh.

La société demande à ses clients de ne pas consommer ces produits et de la contacter par mail info@pressoir.net en mentionnant la quantité achetée et en joignant une photo des produits avec le numéro de lot.