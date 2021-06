Sortir grandi d’une période sombre, Christophe Brandt l’avait expérimenté en tant que coureur, il l’a également appris en tant qu’organisateur. Lancé dans des conditions on ne peut plus strictes en août dernier, son Tour de Wallonie a évité l’annulation que d’autres ont connue et gagné en crédit tant aux yeux du peloton que des partenaires.