Enseignement supérieur: la rentrée se fera à 100% en présentiel

Si la situation sanitaire se maintient… la rentrée de septembre 2021 dans les universités, les hautes écoles, les écoles supérieures des arts et les instituts supérieurs de promotion sociale sera presque semblable à une rentrée en mode normal. C’est ce qui ressort d’une réunion en visioconférence tenue ce vendredi avec l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur. Valérie Glatigny confirme au Soir que, « sauf dégradation de la situation sanitaire, la rentrée académique de septembre se déroulera en présentiel à 100 % pour l’enseignement supérieur et l’enseignement de promotion sociale ».

Des auditoires ouverts à pleine capacité

Ce qui signifie, concrètement ? Que, dès le lundi 13 septembre, la présence dans les lieux d’apprentissage redevient la règle de base pour tous les étudiants et les tous les professeurs de toutes les années. Après un an et demi de cours par écrans interposés pour la majorité des jeunes, ils reprendront bien le chemin de leurs établissements, auditoires et salles de classe. Fini au passage les anciennes jauges de 20, 25 ou 50 %… Les locaux pourront à nouveau être utilisés à leur capacité normale. « La crise sanitaire a démontré l’importance d’une relation pédagogique étudiants/professeurs en présentiel. Malgré les nombreuses difficultés rencontrées, les étudiants ont fait preuve d’une grande capacité d’adaptation, et les professeurs d’un engagement à soutenir la réussite de leurs étudiants. Je tiens à les remercier », souligne d’emblée Valérie Glatigny.

Le masque restera obligatoire

Néanmoins, on s’en doute, certaines contraintes persisteront tant que des « restes » de covid circuleront. Ainsi, le port du masque sera a priori requis dans tous les espaces collectifs fermés. Cette disposition pourra être levée sera levée ultérieurement si la situation sanitaire le permet. Par ailleurs, des mesures d’aération et de désinfection seront recommandées. Une circulaire précisant l’ensemble des conditions en vigueur pour cette rentrée de septembre 2021, sera transmise rapidement aux établissements afin qu’ils puissent être prêts dans les délais.

« L’évolution actuelle de la situation sanitaire et l’état d’avancement de la vaccination permettent d’entrevoir le futur avec optimisme, même s’il convient évidemment de rester attentif. Cette annonce d’une rentrée à 100 % en présentiel est un soulagement pour l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur et de l’enseignement de promotion sociale », ajoute la Ministre Glatigny.

Conditions assouplies pour la seconde session

D’autres initiatives concernant la vie pratique sur les campus seront probablement prises par les établissements et les autorités en lien avec les recommandations en vigueur à la rentrée.

Par ailleurs, compte tenu de l’évolution favorable de la situation sanitaire – toutes choses égales par ailleurs – les modalités relatives à l’organisation sanitaire de la deuxième session seront également assouplies. A l’occasion de cette session par exemple, les examens en présentiel se dérouleront avec une distance minimale d’une place entre deux étudiants.