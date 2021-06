Eloigné des siens à cause du Covid

Revenu au CF Montréal comme entraîneur adjoint après avoir raccroché définitivement les crampons, Laurent Ciman et l’ensemble du club ont été contraints de s’exiler à Miami pour disputer les rencontres de MLS. Covid-19 oblige... Laissant, au passage, sa femme Diana et ses enfants Nina et Achille à 3.000 kilomètres de là. Une situation difficile qui dure depuis près de trois mois. « Il y a pire comme endroit, mais on a hâte de rentrer chez nous », pointe l’ancien défenseur, depuis sa chambre d’hôtel. « J’ai connu plusieurs longues périodes de préparation en Europe et il n’y avait pas de problème. Mais quand ça devient deux ou trois mois, c’est compliqué au niveau psychologique. On a vraiment envie de rejouer à Montréal ainsi que revoir nos familles et nos fans. Je pense que le gouvernement a été un peu plus laxiste par rapport à certaines règles, mais le plus dur est derrière nous. On espère pouvoir rentrer d’ici deux ou trois semaines et retrouver un quotidien plus ou moins normal. »

Si le Carolo avoue avoir des journées de travail plus longues que durant sa carrière de joueur, il se sent bien dans ses nouvelles fonctions. « J’apprends tous les jours, j’arrive à trouver la bonne façon de faire passer mon message. Et dès que je peux toucher le ballon et aider les joueurs après les entraînements, je le fais », poursuit Ciman, qui continue à s’entretenir physiquement… quasiment comme un pro.