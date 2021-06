Les deux pieds à Miami, le cœur à Montréal et les yeux rivés sur l’Europe. C’est dans cette configuration ô combien particulière que Laurent Ciman (20 caps et un but en équipe nationale) suit le parcours des Diables rouges dans ce grand rendez-vous continental. Une compétition qu’il commente d’ailleurs pour la chaîne québécoise TVA Sports.