Safari Rally: Neuville achève en tête une première journée complètement folle

Après les voitures mises à mal lors de la première boucle, ce sont surtout les pneus qui ont morflé dans la seconde ! A ce petit jeu-là, Thierry Neuville s’en est bien sorti : après avoir subi une crevaison à l’arrière droit dans l’avant-dernière spéciale, il en a subi une à l’arrière gauche dans la dernière, où il a concédé 40 secondes à Ogier, cependant toujours relégué à près de 2 minutes au général.

Deux crevaisons pour Neuville

« Le plus gros problème aura été les pneus cet après-midi », ne pouvait que constater notre compatriote. « Nous avons heureusement rejoint l’arrivée de la dernière spéciale. Il nous reste maintenant à rejoindre le parc de service, où l’équipe aura pas mal de boulot. »

Rovanpera « sauvé » comme au Dakar

Alors que Neuville est désormais suivi par l’étonnant Katsuta (Toyota, à 18.8 sec.) et Tanak (Hyundai, à 55.8), Rovanpera aura été le plus malchanceux de la bande ! Peu après le départ, le pilote Toyota s’est littéralement planté dans du fesh-fesh. Comme au Dakar, il a été secouru par un 4x4 (de la télévision) qui se trouvait dans le coin. Afin de ne pas risquer de prendre une pénalité plus lourde que celle liée à son abandon (10 minutes), le Finlandais a préféré en rester là ; sortant ainsi de la course à la victoire.

Samedi, cet impitoyable et peu consistant Safari Rally proposera à nouveau six spéciales aux concurrents. Qui seront sans doute soumis à un nouveau casse-bagnole à cette occasion.