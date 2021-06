Coronavirus: les chiffres ne seront plus actualisés le dimanche et le lundi

Les chiffres du coronavirus continuent de s’améliorer dans notre pays et la pression est moindre sur les hôpitaux. « A partir de ce samedi 26 juin 2021, l’enregistrement des chiffres des hôpitaux le week-end peut être reporté au lundi. De ce fait, les chiffres covid ne seront plus mis à jour les dimanches et lundis », indique Sciensano dans un communiqué. « La surveillance se poursuit bien évidemment pendant le week-end et les chiffres du week-end seront disponibles le mardi matin. »

« Cette décision n’a aucun impact sur les activités de surveillance dans le cadre de l’épidémie actuelle. Nous continuons à suivre de près la situation épidémiologique et à cet effet nous ne nous basons pas sur les chiffres d’un seul jour mais sur les tendances générales et les différents indicateurs », précise encore Sciensano.