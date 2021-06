«Il suffit de leur tirer dessus»: un livre raconte comment Trump voulait réprimer le mouvement Black Lives Matter

Dans un livre publié par un journaliste du Wall Street Journal, le général Mark Milley est revenu sur des réunions houleuses au sein du bureau ovale du temps de Donald Trump.

CNN s’est procuré plusieurs extraits de ce livre de Michael Bender, « Frankly, We Did Win This Election : The Inside Story of How Trump Lost, » (Honnêtement, nous avons gagné cette élection : comment Trump a perdu, Ndlr). Lors de l’été 2020, alors que le meurtre de George Floyd déclenchait le début de nombreuses manifestations à travers les Etats-Unis et le monde entier, le président Trump aurait lancé plusieurs propos très violents à l’encontre des manifestants de Black lives Matter.

« Brisez leurs crânes ! », aurait-il hurlé. Trump aurait également déclaré à son équipe qu’il souhaitait que l’armée « écrase » les manifestants Black Lives Matter, et qu’il suffisait de « leur tirer dessus. » Le général Mark Milley ainsi que le procureur général de l’époque William Barr, se seraient alors opposés à ces déclarations.

« Eh bien, tirez-leur dans la jambe ou peut-être dans le pied », aurait déclaré Trump, toujours selon les extraits dévoilés par CNN. « Mais soyez durs avec eux ! ».