Malaise de Christian Eriksen en plein match: la Premier League va investir dans des défibrillateurs

Après l’arrêt cardiaque du milieu de terrain danois Christian Eriksen au cours d’un match de l’Euro, la Premier League a décidé d’investir dans des défibrillateurs et des leçons de réanimation pour plus de 2000 clubs amateurs.

En collaboration avec la fédération anglaise de football, la Premier League installera dans un premier temps des défibrillateurs dans les clubs qui n’en disposent pas encore. « Nous espérons que l’installation de ces machines permettra de faire la différence et sauver des vies », a déclaré Richard Masters, le CEO de la Premier League. Environ 1 million et demi de personnes de plus disposeront d’un accès direct à un défibrillateur après l’installation des machines. En outre, au moins un collaborateur de chaque club devra suivre une formation gratuite de réanimation.

Ces mesures ont été adoptées par la Premier League suite à l’arrêt cardiaque subi par Christian Eriksen, ancien joueur du club de Tottenham, lors de l’Euro. « L’incident traumatisant d’Eriksen témoigne de la nécessité d’avoir des défibrillateurs disponibles pour l’ensemble de la communauté footballistique », explique Richard Masters. « Le bien-être des joueurs et de toutes les personnes impliquées dans le football est une priorité et cet investissement aidera de nombreuses personnes qui font usage des infrastructures footballistiques, pas uniquement grâce à la livraison des appareils mais également avec la formation nécessaire à l’usage de ceux-ci. »

L’ex-joueur de Bolton Fabrice Muamba, qui avait subi un arrêt cardiaque pendant un match de FA Cup en 2012, soutient le plan. « Je sais d’expérience combien il est important d’avoir accès à ce type d’appareil médical et à quel point il est essentiel à la survie d’une personne ayant subi un arrêt cardiaque soudain », explique-t-il. « Il est vital que les gens apprennent comment utiliser un défibrillateur. »

Les défibrillateurs devraient être installés avant le début de la nouvelle saison dans au moins 1.000 clubs de football.