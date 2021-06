Tour de France: six coureurs à l’avant dans cette première étape (direct)

Le Tour de France débute samedi avec une étape difficile de 197,8 km et près de 3.000 mètres de dénivelé positif entre Brest et Landerneau. L’arrivée se fera elle après une ascension de 3 km de la Fosse aux Loups où les prétendants au premier maillot jaune seront nombreux.

Sur un parcours vallonné, les favoris se joueront la victoire sur la Fosse aux Loups avec la ligne d’arrivée placée au sommet. Trois kilomètres d’ascension attendent les coureurs avec des pentes à 9.4 % de moyenne sur les 500 premiers mètres dont un passage à 14 %.

Une arrivée dessinée pour les spécialistes des classiques tels que Wout van Aert, fraîchement champion de Belgique, Mathieu van der Poel et Julian Alaphilippe. Des sprinteurs tels que Sonny Colbrelli et Michael Matthews tenteront également de disputer la victoire tout comme Arnaud Démare et Caleb Ewan, s’ils parviennent à résister dans la montée. Primoz Roglic et Tadej Pogacar, les deux principaux candidats à la victoire finale, voudront aussi se montrer.