Thierry Neuville leader du Safari Rally: «Dix secondes d’avance supplémentaires sur la matinée, c’est parfait»

Sur des routes (pistes) nettement moins défoncées que vendredi, les rescapés de la première journée du Safari ont pu laisser libre cours à leur pilotage, en augmentant clairement le niveau de celui-ci. À ce petit jeu-là, Thierry Neuville a signé le meilleur temps dans la première spéciale, et Sébastien Ogier dans les deux suivantes.

« Cela m’a permis de faire passer mon avantage sur mon plus proche poursuivant de 18 à 28 secondes, ce qui me satisfait », constatait Thierry Neuville à la mi-journée. « Et si je parviens à faire la même chose cet après-midi, ce sera évidemment très bien pour attaquer la dernière étape, plus courte, de dimanche. »

Écarts figés derrière Neuville

Samedi midi, le classement se présentait de la façon suivante : Thierry Neuville (Hyundai) menait confortablement les débats devant Katsuta (Toyota, à 28.1 sec.), Tanak (Hyundai, à 56.2), Ogier (Toyota, à 1.33.8), et les Ford de Greensmith (à 2.28.7) et Fourmaux (3.08.1). Repartis en super-rallye après leur abandon de la veille, Rovanpera, Sordo et Evans suivaient à distance respectable.