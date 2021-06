Affaire Maddie McCann: la police enquête sur une nouvelle piste

La police allemande tient pour suspect un homme de 43 ans, l’Allemand Christian Brückner, emprisonné en Allemagne pour une autre affaire. L’avocat de ce dernier nie toute implication de son client dans la disparition de Maddie McCann. Le père de l’ex-petite amie du suspect a fait des confidences au journal britannique « The Mirror » sur une nouvelle piste que suit la justice allemande.

La fille de Dieter Fehlinger, Nicole, était en couple avec Brückner au moment de la disparition de Maddie, le 3 mai 2007. Ils logeaient dans une petite maison, à une soixantaine de kilomètres de l’appartement de vacances des McCann, à Praia da Luz, une ville côtière de l’Algarve portugais. Cette propriété, qui appartenait à Nicole, était gardée jour et nuit par « quatre chiens féroces », des chiens de berger d’Anatolie, des chiens de garde.

« Personne ne sait que ma fille avait une maison privée au Portugal, ainsi qu’un cottage séparé tout près », a-t-il expliqué selon The Mirror. Un endroit qui n’a jamais été investigué par les enquêteurs. Selon Fehlinger, le terrain de 5.000 m2 était entouré une clôture. « Elle était complètement envahie par la végétation et à peine visible de l’extérieur. Personne ne pouvait y entrer ou en sortir, sauf ma fille et peut-être Brückner. »

Il n’y a aucune preuve que Nicole Fehlinger ait eu quelque chose à voir dans la disparition de Maddie. La police allemande n’enquête d’ailleurs que sur le rôle de Brückner dans cette affaire. La justice allemande aurait confirmé au Mirror qu’elle a parlé à Dieter Fehlinger et qu’elle enquête sérieusement sur cette nouvelle piste.