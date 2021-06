Roberto Martinez revient sur le retour d’Eden Hazard: «Contre la Finlande, je l’ai vu heureux pour la première fois depuis longtemps»

Sujet à des blessures à répétition lors des deux dernières saisons, Eden Hazard a pu disputer l’intégralité du match des Diables contre la Finlande, et semble retrouver la forme.

Interrogé dans une interview accordée à ESPN, Roberto Martinez est revenu sur l’état de forme d’Eden Hazard, fortement touché par les blessures lors des deux dernières saisons. « C’est un long processus. Je dois admettre que j’étais inquiet. Il ne profitait plus de la vie. Son corps ne faisait plus ce qu’il avait fait pendant les 15 dernières années. C’est difficile à supporter. Toute personne sujette aux blessures est habituée à faire face à de telles situations. Lui, il se rend compte que son corps peut s’effondrer à tout moment. Mais Eden n’est pas comme ça. Il n’a jamais souffert de blessures. En huit saisons en Premier League – le championnat le plus exigeant du monde – il n’a pratiquement pas manqué 20 matchs… », a déclaré le sélectionneur des Diables rouges.

Titulaire pendant l’intégralité du troisième match de groupe des Diables à l’Euro, contre la Finlande, Eden Hazard semble revenir en forme au meilleur des moments, alors que la Belgique affronte le Portugal ce dimanche. « Quand j’ai vu Eden en mars, il était très triste et abattu. À partir de là, il a commencé à travailler dur, ce qui l’a incité à retrouver le bonheur. Contre la Finlande, pour la première fois depuis longtemps, j’ai vu un Eden heureux. Quelqu’un qui a apprécié le jeu. Et quand Eden est heureux, nous, en tant qu’équipe, sommes également bien meilleurs », s’est réjoui Martinez.