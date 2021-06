La phase 2 du plan été entre en vigueur ce dimanche: voici tout ce qui change

La phase 2 du « plan été » d’assouplissement des mesures destinées à ralentir la propagation du coronavirus (Covid-19) entre en vigueur ce dimanche 27 juin.

En mai dernier, le comité de concertation avait annoncé que cette phase 2 prendrait effet le 1er juillet. L’avancement de la campagne de vaccination et la qualification des Diables rouges pour les 8e de finale du championnat d’Europe de football ont permis vendredi dernier au gouvernement fédéral et aux ministres-présidents des entités fédérées comité d’anticiper ce calendrier. C’est donc ce dimanche 27 juin, soit quelques heures avant le coup d’envoi du match Belgique-Portugal.

Concrètement, dès ce dimanche, les établissements horeca peuvent ouvrir dès 05h00 du matin et jusqu’à 01h00 du matin (contre 23h30 actuellement), et proposer des repas à emporter et des livraisons à domicile dans cette tranche horaire. Un maximum de huit personnes par table est autorisé, au lieu de quatre, enfants jusqu’à douze ans accomplis non compris. Cette « bulle de huit » entre également en vigueur dans la sphère privée. En outre, l’interdiction d’installer des panneaux en plexiglas entre les tablées est levée. Les jeux de café (fléchettes, kicker, etc.) et de hasard (bingo, etc.) sont à nouveau autorisés. Enfin, le nombre de clients pour les banquets et réceptions en intérieur n’est plus limité.

L’interdiction de rassemblement la nuit et en journée est levée. Les magasins de nuit doivent toutefois fermer à 01h00 du matin.

Les activités organisées par un club ou une association peuvent, elles, avoir lieu avec un ou plusieurs groupes de maximum 100 personnes jusqu’au 29 juillet inclus, et de maximum 200 personnes à partir du 30 juillet, encadrants non-compris.

Les services du culte, les mariages civils, les funérailles et crémations sont autorisés en intérieur pour un maximum de 200 personnes et de 400 en extérieur. Le nombre de 400 personnes s’applique aussi pour une visite au cimetière dans le cadre de funérailles.

Pour la culture, l’événementiel, le sport et les congrès, un public assis de maximum 2.000 personnes jusqu’au 29 juillet inclus et un public de maximum 3. 000 personnes à partir du 30 juillet est autorisé à l’intérieur, sous réserve d’autorisation des autorités locales. Les événements ne peuvent avoir lieu qu’entre 05h00 et 01h00 du matin. À l’extérieur, la jauge est portée à 2.500 jusqu’au 29 juillet et à 5.000 à partir du 30 juillet. L’autorisation des autorités locales n’est pas obligatoire si le public est inférieur à 100 personnes (en intérieur) ou 200 personnes (en extérieur).

Les marchés, marchés annuels, braderies, brocantes, marchés aux puces et fêtes foraines peuvent se tenir. Si l’événement accueille plus de 5.000 visiteurs simultanément, un plan de circulation à sens unique doit être élaboré.

Enfin, le télétravail n’est plus obligatoire, même s’il reste fortement recommandé, et toutes les restrictions concernant le shopping sont levées, alors que les soldes d’été approchent. Il n’y a plus non plus de restrictions pour les manifestations.