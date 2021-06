Belgique - Portugal: entre confiance et incertitude, les supporters des Diables rouges ne savent pas sur quel pied danser

À l’approche du huitième de finale des Diables rouges face au Portugal, les supporters sont plongés dans une certaine incertitude avant ce match face à une équipe peu connue de notre équipe nationale en grande compétition. Deux d’entre eux nous livrent leur sentiment à quelques heures du coup d’envoi.

« Je ne suis pas confiant à 100 %, car le Portugal a un bel arsenal offensif, avec Ronaldo ou encore Renato Sanches », glisse Axel. « Comme je suis un éternel optimiste, je vais toutefois pronostiquer une victoire belge 2-1, avec un but sur des phases de jeu, un peu comme face au Danemark, et un petit éclair de génie de Kevin De Bruyne pour faire la différence. »

Julien, autre supporter, part sur le même score, mais sans être totalement confiant non plus. « C’est vraiment du 50/50. On a les armes pour gagner mais aussi les gros points faibles pour se faire bouffer. Je vois la Belgique l’emporter avec un but en prolongation, mais j’espère qu’il n’y aura pas de tirs au but, parce que mon cœur lâcherait ! »

« Ça passe ou ça casse »

Nos deux supporters mettent ensuite le doigt sur ce qui pourrait pénaliser les Diables face aux champions d’Europe en titre. « Le Portugal aime court-circuiter les tactiques adverses, et je pense que les nations qui suivraient dans les tours suivants ont un système de jeu qui serait plus en notre faveur », estime Axel. « Donc, nous pourrions aller encore plus loin. Le Portugal, ça passe ou ça casse. »

« On a de gros soucis défensivement, donc on va sans doute souffrir face à Ronaldo, Bernardo Silva ou João Félix », prévoit Julien. « Après, ce n’est pas génial non plus défensivement chez eux, ça pourrait être un peu les portes ouvertes, et il faudra se montrer réaliste. Je trouve par contre que le Portugal peut mieux défendre en équipe que la Belgique. »

Des analyses d’avant-match qu’il faudra vérifier ce soir, sur le coup de 21h.