Victoire convaincante du Sporting de Charleroi contre Fola Esch (3-1)

Les Zèbres ont débuté leur préparation par un succès convaincant contre les Luxembourgeois de Fola Esch. Gillet, Descotte et Nicholson ont inscrit les trois buts carolos.

Pour cette première sortie de la préparation, Edward Still a forcément largement fait tourner son effectif et a volontairement mélangé les joueurs alors qu’il a fait quasiment deux équipes différentes, une pour chaque mi-temps. Ainsi, jeunesse et expérience étaient mélangées dans les deux cas.

Et c’est bel et bien dans un 3-5-2 laissant énormément de place aux duels « un contre un » sur tout le terrain que les Zèbres étaient disposés. Les Carolos sont très bien rentrés dans cette rencontre, se créant plusieurs opportunités de but, sans parvenir à faire la différence. Si offensivement, il manquait à chaque fois un petit quelque chose dans le dernier geste, notamment dans le chef d’un Mamadou Fall pas en réussite dans ses tentatives, le secteur défensif tenait bien la route. Toutefois, avec autant de duels « homme contre homme », la moindre erreur pouvait se payer cash et Fola Esch est passé tout près d’en profiter (23e).

Ce n’était finalement que partie remise pour la formaiton luxembourgeoise qui faisait 0-1 un peu contre le cours du jeu à la demi-heure. Si Charleroi a connu un léger moment plus compliqué, il a repris sa marche en avant ensuite et a fini par égaliser logiquement avant la pause par Guillaume Gillet. Le milieu de terrain – qui avait déjà eu deux possibilités de marquer – reprenait de la tête un corner de Ribeiro.

Edward Still procédait à de nombreux changements à la pause puisque seuls Jackson Tchatchoua et Ribeiro restaient sur le pré. Le système lui restait inchangé. Fola Esch se créait une première grosse possibilité dès la remise en jeu, mais ce sont bien les Carolos qui ont ensuite à nouveau contrôlé les débats. Et Anthony Descotte a profité d’un ballon mal repoussé par la défense visiteuse pour faire 2-1 rapidement.

Charleroi continuait à pousser et aurait probablement mérité de prendre plus largement l’avantage, comme sur une belle volée de Ribeiro (76e), mais le gardien intervenait bien tandis qu’une Madjer de Shamar Nicholson passait de peu à côté du but juste après. Auteur d’une prestation intéressante, Jackson Tchatchoua cédait alors sa place à David Eeckhoudt.

Si l’ensemble des joueurs carolos a livré une première prestation intéressante, Ribeiro est monté en puissance au fil du match et alors qu’il est le seul à avoir joué 90 minutes, il a encore montré d’excellentes choses en fin de partie. À la 88e, Boris Ngoua devait être une dernière fois attentif pour garder un succès mérité pour les hommes d’Edward Still. Shamar Nicholson fixait ensuite le score à 3-1, de la tête, sur un corner de Gaêtan Hendrickx.

L’entraîneur sambrien pouvait certainement être satisfait de cette première rencontre.

Le technique

SC Charleroi 3

Fola Esch 1

Les buts : 31e (0-1), 45e Gillet (1-1), 54e Descotte (2-1), 90e Nicholson (3-1).

Charleroi (1re mi-temps) : Chiacig, Andreou, Dessoleil, Boukamir, Tchatchoua, Gillet, Lokembo, Ribeiro, Zaroury, Benchaib, Fall.

Charleroi (2e mi-temps) : Ngoua, Knezevic, Akbib, Wasinski, Tchatchoua (76e Eeckhoudt), Hendrickx, Bahadir, Ribeiro, Kayembe, Descotte, Nicholson.