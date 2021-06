Tour de France: Theuns parmi les 6 échappés de la 2e étape (direct)

Julian Alaphilippe déjà en tête du Tour de France ! Le champion du monde a gagné la première étape et endossé le maillot jaune, samedi, sur les hauteurs de Landerneau.

Au sommet de la Fosse-aux-Loups, le Français a battu de 8 secondes la plupart des puncheurs et des favoris au terme d’une étape inaugurale marquée par deux chutes spectaculaires. La première d’entre elles a été causée par une pancarte brandie par une spectatrice contre laquelle les organisateurs ont annoncé porter plainte.

Derrière lui, l’Australien Michael Matthews a réglé le premier groupe des favoris devant le Slovène Primoz Roglic, qui a empoché 4 secondes de bonification.

Quant aux grands battus, ils sont plutôt à chercher du côté des victimes de la seconde chute survenue à moins de 8 kilomètres de l’arrivée. Le grimpeur colombien Miguel Angel Lopez (6e du Tour 2020) a franchi la ligne avec près de deux minutes de retard. Quant à l’équipe Ineos, elle a eu deux de ses quatre atouts sensiblement retardés : plus de deux minutes pour l’Australien Richie Porte et plus de cinq minutes pour le Britannique Tao Geoghegan Hart !

Pour sa part, Chris Froome, quadruple vainqueur de l’épreuve, est resté assis à terre pendant plusieurs minutes après l’accident. Le Britannique, venu sans ambition au classement général a terminé l’étape attardé. S’il a assuré après l’arrivée qu’il se sentait « bien », il a annoncé ensuite qu’il partait passer des examens complémentaires.

D’autres ont été plus gravement touchés comme Marc Soler, le grimpeur de l’équipe Movistar, victime d’une triple fracture au bras, et Cyril Lemoine (BB Hôtels), contraint comme l’Espagnol à l’abandon en raison de quatre côtes cassées et d’un pneumothorax modéré.

Le champion de Lituanie Ignatas Konovalovas s’est également retiré après avoir subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, tandis que le supercombatif du Tour 2020 Marc Hirschi est incertain pour la suite de l’épreuve, souffrant d’une forme de dislocation acromio-claviculaire à une épaule.

Autant dire que la prudence sera de mise ce dimanche lors d’une deuxième étape qui se conclut également en montée, à Mûr-de-Bretagne, au bout de 183,5 kilomètres.

« C’est une belle étape, une belle arrivée qui me correspond bien mais qui n’est pas mon arrivée préférée », a commenté le Français, qui a endossé à Landerneau son 18e maillot jaune. « Je n’ai pas de temps à gagner mais je vais avoir à coeur de donner le maximum ».