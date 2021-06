Patrick Lefevere l’affirme: «Remco Evenepoel ne participera pas au Tour de France l’an prochain» (vidéo)

Alors que la RTBF diffusait la 2e étape du Tour de France, Patrick Lefevere a été interviewé en plein direct depuis sa voiture.

Le manager de Deceuninck-Quick Step a notamment été interrogé au sujet de Remco Evenepoel. Et il a lâché une petite bombe à la TV : « Il ne participera pas au Tour de France l’an prochain », a affirmé Lefevere. « Tout d’abord on va essayer de faire un très bon Giro, dans des circonstances normales, avec une préparation normale, avec un hiver normal et avec des courses avant ».

Ses supporters vont donc encore devoir attendre avant de l’encourager sur la Grande Boucle.