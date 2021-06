Grève de la faim des sans-papiers: plusieurs d’entre-eux ont décidé de se coudre les lèvres «face au silence du gouvernement»

L’état de santé des 430 personnes sans-papiers a atteint un « stade critique » après une grève de la faim de 30 jours, alertait déjà mercredi l’ONG Médecins du Monde. « Nous sommes au moment charnière où le corps passe de la consommation de graisses à des protéines. Concrètement, cela signifie que les organes peuvent subir des dommages (irréparables) », indique-t-elle. L’organisation appelle le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi, à trouver une solution politique.

Ce samedi, après 35 jours de grève de la faim, on apprend que face au silence du gouvernement, des grévistes de la faim ont décidé de se coudre les lèvres.

Mercredi, Médecins du Monde dénonçait déjà la situation critique des grévistes. « Nous avons déjà traité une crise abdominale qui a conduit à une hospitalisation, plusieurs personnes sont en phase pré-critique en raison de leur faible poids initial, une personne a connu un épisode sévère d’hypoglycémie, un certain nombre de patients anémiques ont développé des problèmes cardiaques avec un rythme de 195 pulsations, les diabétiques ont vu leur glycémie augmenter à des niveaux alarmants et dangereux, nous avons diagnostiqué une dépression, traité quelqu’un qui vivait un épisode psychotique et assisté à deux tentatives de suicide le week-end dernier », explique le docteur Michel Roland, médecin bénévole auprès des grévistes de la faim et ancien président de Médecins du Monde.

Outre la gestion de problèmes de santé de plus en plus graves, l’ONG affirme manquer de personnel pour en assurer un suivi adéquat, notamment à cause de l’épuisement provoqué par plus d’un an de crise sanitaire. « Malgré plusieurs appels aux médecins bruxellois, nous sommes confrontés à une pénurie importante de bénévoles. Pour suivre médicalement les 430 grévistes de la faim, il faut 130 agents de santé qui sont chacun sur place deux heures par semaine. Mais actuellement, seuls 70 bénévoles sont actifs ».

« Cette grève a déjà de graves conséquences médicales et nous appelons à une solution politique, quelle qu’elle soit, dans les plus brefs délais. Aujourd’hui, nous ne sommes plus en mesure de prévenir des conséquences médicales graves et potentiellement irréversibles », ajoute le Dr. Roland, dont l’ONG lance un appel à bénévoles pour renforcer ses équipes.

Plus de 450 représentants du secteur de la Culture ont également lancé un appel et demandent aux décideurs politiques de « ne plus rester silencieux pendant que des centaines de personnes » se laissent mourir de faim.