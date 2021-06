Voyages: il est désormais possible de prendre rendez-vous pour un test PCR gratuit

Toute personne éligible pour un test PCR gratuit peut le demander via le site Masanté. Les tests PCR sont gratuits pour les personnes qui n’ont pas eu l’occasion de se faire complètement vacciner avec une limite de deux tests gratuits par personne maximum d’ici la fin septembre. Ceux qui ont refusé ou passé leur tour devront payer chaque test.

Comment obtenir un test PCR gratuit ?

Les personnes éligibles à un test PCR gratuit sont tous les Belges de plus de 6 ans qui n’ont pas encore eu la possibilité de se faire vacciner complètement. Ils peuvent demander via le site MaSanté, un code d’activation pour un rendez-vous. Un code à seize chiffres vous sera communiqué afin de pouvoir prendre rendez-vous sur la plateforme https://testcovid.doclr.be (pour la Wallonie et la Flandre) et https://brussels.testcovid.be (à Bruxelles).

Une personne n’est considérée comme 100 % vaccinée que quatorze jours après sa deuxième dose. Si vous avez été malade du covid, il y a moins de six mois, une dose et deux semaines suffisent. Si ce n’est pas le cas, vous devrez donc réaliser un test PCR.

Combien de temps est valide un test ?

Il faut compter les heures/les jours à partir du moment où a été effectué le test. Pas à partir du moment où le résultat est disponible. Attention : la durée de validité peut varier en fonction des pays. Certains, comme l’Espagne, n’acceptent que les tests délivrés dans les 48h précédant l’arrivée sur le territoire. N’hésitez pas à consulter le site Re-Open EU pour voir, pays par pays, dès quel âge le test est nécessaire et de quelle validité.

Quand faire un test ?

Pour un voyage de moins de 48 heures, le test n’est pas obligatoire pour revenir en Belgique. Attention cependant : les règles peuvent être différentes pour le pays dans lequel vous vous rendez.

Sur les tests antigéniques. Pour le moment, les tests antigéniques sont réalisables à