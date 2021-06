Régionales en France: l’abstention très élevée à 17h, suivez les dernières informations en direct

La participation au second tour des élections régionales et départementales s’établit à 27,89 % dimanche à 17h en France métropolitaine, soit un point de plus qu’au premier tour (26,72 %) et en chute libre par rapport aux régionales de décembre 2015 (50,54 %) et aux départementales de mars 2015 (41,92 %), selon les chiffres du ministère de l’Intérieur.

Cette faible mobilisation confirme les craintes d’une abstention record déjà enregistrée au premier tour pour ce double scrutin placé à 10 mois de la présidentielle, laissant planer le doute sur son issue, y compris en Paca où le duel est serré entre le RN et LR.

