Philip Mestdagh fier de la médaille de bronze des Belgian Cats: «Le groupe a montré beaucoup de maturité»

Quatre ans après Prague 2017, la Belgique a conquis sa deuxième médaille de bronze dans un championnat d’Europe. Dimanche à Valence en Espagne, les Belgian Cats ont battu la Biélorussie 69 à 77 retrouvant des ressources après la difficile défaite d’un point face à la Serbie la veille en demi-finales.

« C’est ce qui me rend fier de mon équipe et de mes joueuses », a confié Philip Mestdagh. « Ce n’est pas la première fois dans cet Euro que l’on doit surmonter la déception d’une défaite. Ce fut le cas dès notre premier match contre la Bosnie-Herzégovine. Le groupe a bien réagi et a montré beaucoup de maturité dans ce championnat d’Europe. Mentalement et physiquement, c’était difficile aujourd’hui. La défaite contre la Serbie était toujours dans la tête. On a joué contre une solide équipe de Biélorussie et il était clair que nous devions prendre un bon départ dans notre match pour mettre la pression sur l’adversaire et l’atteindre aussi un peu mentalement. Je pense que c’est ce que l’on a fait. »

Les Belges ont ainsi rempli leur mission d’aller chercher une place pour les tournois de qualifications en vue de la Coupe du monde 2022 en Australie, puis une médaille. En bronze. La 2e de l’histoire. « Celle de 2017 était une surprise. Celle d’aujourd’hui n’a pas la même saveur parce que les gens attendent beaucoup plus des Belgian Cats. Mais nous sommes très contents. Les attentes sont très élevées. C’est pour ça aussi que je suis fier de mes joueuses. Ce n’est pas facile, il y a beaucoup de pression. Contre la Serbie, je n’ai pas puisé beaucoup dans le banc. Les rotations sont limitées et plusieurs de mes joueuses cadres ont joué beaucoup de minutes. La fatigue est là, mais elles sont venues chercher cette médaille. Cela fait depuis plusieurs années que nous sommes au premier plan dans toutes nos compétitions et on peut être fier de ça. Regardez l’Espagne, qui n’est même pas dans le top 6 chez elle dans cet Euro. Cela situe aussi notre performance dans la durée. »