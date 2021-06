Eden Hazard: «J’ai mal, mais c’est trop tôt pour dire si je serai absent vendredi»

Sorti du terrain en se tenant la cuisse, Eden Hazard semble avoir un peu trop tiré sur la corde face au Portugal. Le capitaine des Diables ne sait pas encore s’il pourra être présent vendredi, en quarts de finale. « On verra demain (NDLR : lundi). Mal, j’ai mal, je sens quelque chose. Mais c’est trop tôt pour dire si je serai absent vendredi. »

Touché sur le plan musculaire, Eden a également subi beaucoup de coups dans un match M. Brych n’a pas été une grande aide. « On connaît les Portugais et leur côté rugueux. Si on avait perdu, on n’en aurait plus parlé. Nous avons des joueurs qui aiment provoquer et qui prennent des coups. L’arbitre devait nous protéger et il ne l’a pas fait. » Le Brainois était tout de même content pour son petit frère qui n’a pas hésité à renvoyer la balle vers son aîné en le désignant homme du match. « Voilà quelqu’un qui connaît le football ! Non, tout le mérite lui revient. À la pause, il a dit : « j’ai tiré comme Ronaldo. » Il a une bonne frappe mais ne marque pas souvent. J’espère que cela va lui donner confiance. »

