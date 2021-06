«Le soir de ‘l’autre’ Hazard», «La Belgique a un grand gardien»: les Diables rouges loués par la presse internationale

La qualification des Diables rouges pour les quarts de finale de l’Euro 2020 est synonyme de match face à l’Italie, avant de peut-être affronter la France. Dimanche soir, face au Portugal, les Diables ont assuré l’essentiel grâce à un but splendide de Thorgan Hazard.

« Sans briller, la Belgique fait tomber le Portugal mais perd De Bruyne et Eden Hazard », écrit L’Equipe au lendemain de la rencontre. Le quotidien français parle de Diables « sans inspiration mais réalistes » : « La mauvaise pelouse y est-elle pour quelque chose ? En tout cas, les spectateurs n’ont pas vu beaucoup d’occasions. Thorgan Hazard a inscrit l’un des meilleurs buts de cet Euro jusqu’à présent ».

Le quotidien italien La Gazzetta dello Sport a titré : « Lukaku contre nous », pour annoncer le choc belgo-italien en quarts.

« Thorgan a décidé du match avec un superbe tir de l’extérieur de la surface, alors que son frère était extrêmement bon. Eden montra de très bonnes choses avec quelques éclairs de génie, qui s’étaient un peu estompés ces derniers temps », ajoute le quotidien qui a vu une Belgique « jouer exceptionnellement bien en défense après la pause ».

Le Daily Mail a mis à l’honneur celui qui a délivré tout un pays avec un but incroyable : Thorgan Hazard. « Un but décisif assez beau qui a décidé du sort du match et sorti les champions en titre. C’est une fausse idée, surtout anglaise, de croire que Thorgan n’est que le petit frère d’Eden », écrit le quotidien britannique qui estime que le talent de Thorgan est resté « sous le radar ».

« C’était le soir de ‘l’autre Hazard’ », écrit AS qui insiste sur le fait que le Portugal « ne méritait pas ça car ils étaient plus souvent menaçants ».

« Les Hazard, en particulier Thorgan, sont devenus les empereurs de Séville. Eden a bien joué également, sa meilleure performance en Euro. Sans marquer ni donner d’assist, il a été très actif et n’a pas hésité au niveau énergie à tout donner. »

Pour Record, « le Portugal n’a pas eu de chance et la Belgique un grand gardien. Thibaut Courtois a fait d’énormes arrêts ».