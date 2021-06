Le duo d'acteurs locaux Rossel et DPG Media confirme le rachat de RTL Belgium (PRESS)

Christian Van Thillo (DPG Media) et Bernard Marchant (Rossel), patrons flamand et francophone, des deux plus importants groupes médias en Belgique, confirment lundi le rachat de RTL Belgium, dans un entretien publié par Le Soir et les titres Sudpresse.