Rachat de RTL: les représentants du personnel partagés

Les représentants syndicaux de RTL Belgium ont réagi de manière contrastée à l’annonce du rachat de l’entreprise par le duo Rossel/DPG Media. D’une part, ils sont plutôt positifs sur l’identité des deux acheteurs – « des acteurs sérieux et de premier plan dans le secteur des médias en Belgique » – et enthousiastes par rapport à « ce double rapprochement, nord-sud et crossmedia, qui peut être une réelle opportunité pour le personnel de RTL Belgium, ainsi que pour l’outil industriel ». « On va connaître un nouveau dynamisme, de nouvelles ambitions… Cela fait des années que l’on attendait ça », commente l’un d’eux.

D’autre part, il y a aussi beaucoup d’interrogations et d’inquiétudes par rapport aux synergies qui pourraient être réalisées. Les syndicats s’interrogent sur le prix social à payer et demandent à rencontrer rapidement les deux CEO, Christian Van Thillo (DPG) et Bernard Marchant (Rossel) afin de connaître leurs intentions. Ils rappellent que le plan de restructuration #evolve remonte à mars 2018 – il y a à peine 3 ans – et qu’il s’est soldé par la suppression de 88 emplois. « Aujourd’hui, nos départements sont plus affûtés que jamais et nos effectifs loin d’être pléthoriques ».

Les syndicats indiquent aussi qu’ils seront particulièrement vigilants sur le maintien de la culture d’entreprise de RTL ainsi que sur « la sauvegarde de l’identité et de l’indépendance des contenus » afin de garantir le pluralisme de l’information. Face aux mutations que connaît le secteur de la télévision, ils disent aussi être en attente « d’une stratégie claire, visionnaire et ambitieuse ».

Ils terminent en expliquant que cette vente leur laisse un goût amer car « les actionnaires allemands ont préféré se séparer de l’entreprise plutôt que d’être partie prenante dans une consolidation de ses activités ».