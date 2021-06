Romelu Lukaku critiqué par un journaliste français après Belgique-Portugal: «On voit tous ses défauts» (vidéo)

La Belgique a arraché sa qualification pour les quarts de finale en battant le Portugal grâce à un but splendide de Thorgan Hazard. S’il n’a pas marqué, Romelu Lukaku a encore une fois été très utile dans les phases offensives. Cependant, sur le plateau de l’After Foot RMC, Jérôme Rothen n’a pas hésité à critiquer les Diables rouges et « Big Rom ».

« Bien sûr, ils sont qualifiés et il faut les féliciter. Mais pour moi, ils sont qualifiés mais ils ont beaucoup trop concédé. Refuser de faire le jeu, d’aller plus haut et de presser, beaucoup d’équipes font ça mais quand tu décides de faire ça, fais-le bien. On est là pour analyser les matches alors entre le jeu flamboyant et le jeu défensif, peu importe, on s’en fout, il faut juste voir la maîtrise des événements », a-t-il expliqué.

« Et pour moi, les Belges sur la deuxième mi-temps, ils manquent totalement de maîtrise. Ils concèdent trop, ils n’attaquent plus. C’est un long ballon sur Lukaku et démerde-toi. Le problème de Lukaku, et c’est un joueur que j’adore, c’est que tu vois tous ses défauts. Il est entouré de trois défenseurs, donc il prend le ballon, il baisse la tête. Après le ballon, il rebondit sur son pied, son tibia, sur le genou, parce que la conduite de balle ce n’est pas son point fort donc tu perds le ballon et tu concèdes encore des situations. Je suis persuadé que contre l’Italie, ce ne sera pas la même Belgique. »