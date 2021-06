Rachat de RTL: les annonceurs saluent la perspective d’un enrichissement de l’offre publicitaire numérique

Luc Suykens, le CEO de UBA, l’association qui défend les intérêts des annonceurs, a réagi de façon assez positive au rachat de RTL par DGP et Rossel même s’il commence par un bémol. « Il y a une mauvaise nouvelle. C’est une concentration sur le marché. Il y aura moins de partenaires indépendants. Je le regrette. Il faudra être vigilant. »

Si l’on s’inscrit « dans une vision à plus long terme », Luc Suykens estime pourtant que le marché publicitaire a tout à gagner de cette opération car elle devrait permettre d’enrichir l’offre sur le numérique et de bénéficier d’une alternative locale aux Gafa. « Une offre nationale forte a une vraie plus-value aux yeux des annonceurs. On constate que dans les pays où celle-ci n’existe pas et où les annonceurs dépendent uniquement de Google et de Facebook, le secteur publicitaire a tendance à s’affaiblir. » Or, selon lui, pour pouvoir proposer cette offre locale forte dans le numérique et faire face à des géants comme Google ou Facebook, il est essentiel de « bénéficier d’économies d’échelles qui permettent d’investir dans les outils numériques, le contenu… ».

Il a confiance dans la capacité des deux groupes à enrichir cette offre. « DPG a déjà prouvé au nord du pays que la combinaison entre presse écrite et télévision permet d’offrir une couverture compétitive très forte sur le numérique ». Il estime que les événements en cours sur le marché belge sont beaucoup plus positifs pour les annonceurs que ceux actuellement en cours en France (rachat de M6 par TF1) ou aux Pays-Bas (fusion entre RTL Nederland et Talpa Network). « Dans ces deux pays, on assiste à une consolidation à l’intérieur du média télévision sans qu’il y ait un enrichissement de l’offre numérique alors qu’en Belgique, c’est une fusion entre presse et télévision qui permettra d’avoir plusieurs plateformes pour exploiter l’offre numérique et renforcer celle-ci. Le deal est tout à fait différent.