Six arrestations administratives à Bruxelles après la victoire des Diables Rouges

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a procédé à l’arrestation administrative de six personnes, dimanche soir sur la place De Brouckère, pour troubles à l’ordre public. Il s’agissait d’individus qui avaient infiltré des groupes de supporters des Diables Rouges uniquement pour s’en prendre à la police en lui lançant des projectiles.

« Des personnes se trouvant parmi les supporters de football à la Bourse (réunis pour fêter la victoire de l’équipe nationale, NDLR) ont commencé à lancer des pierres et des bouteilles en direction des forces de l’ordre. Il a alors été décidé de les refouler, de les disperser direction De Brouckère », a relaté Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. « Là, elles étaient encore une cinquantaine et nous en avons arrêté administrativement six pour troubles à l’ordre public », a ajouté la porte-parole.

Dimanche soir, la victoire des Diables Rouges, qui se sont imposés 1-0 contre le Portugal en huitièmes de finale de l’Euro 2020 de football, a été célébrée à divers endroits à Bruxelles.

Des dizaines de personnes se sont réunies sur la place Flagey, à Ixelles. Le trafic a été perturbé par les supporters dans les rues sans toutefois causer de problème majeur.

Devant la Bourse, dans le centre-ville, la liesse des supporters a été marquée par des tirs de projectiles en direction de la police. Les forces de l’ordre sont intervenues.