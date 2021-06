Une tornade détruit une ferme à Houffalize

Dimanche soir, une tornade a détruit une ferme dans la commune d’Houffalize. « Les habitants ont tout perdu », commente lundi le bourgmestre Marc Caprasse. Un expert est attendu sur place dans le courant de la journée pour chiffrer l’importance des dégâts.

Il était aux alentours de 19h lorsqu’une tornade s’est abattue dimanche soir sur la ferme de Bernistap, dans la commune d’Houffalize. Les dégâts matériels sont considérables. « Il s’agit d’un grand corps de ferme, un bâtiment reconnu vieux de plusieurs siècles », explique le bourgmestre. « Toutes les dépendances agricoles ont été touchées, le pignon, les toitures… Une bête est morte suite à l’effondrement d’un mur. Le corps de logis est moins touché, mais présente d’importants dégâts également. »

Un expert doit descendre sur place dans le courant de la journée pour chiffrer l’importance des dégâts et se prononcer sur la stabilité du bâtiment. La ferme était occupée par une famille d’agriculteurs depuis plusieurs générations. « Les habitants ont tout perdu », poursuit le bourgmestre. « Un vieux monsieur et son fils habitaient sur place. Pour lui, c’est la fin du monde. Ils n’ont plus rien. Il reste des bêtes à gérer, des veaux malades, des bêtes prêtes à vêler. Au-delà des dégâts matériels, il y a une dimension humaine très pénible. » Le bourgmestre souligne la mise en place d’un « superbe élan de solidarité » parmi le voisinage. Une réunion regroupant les autorités communales et le CPAS doit avoir lieu dans la journée pour envisager des solutions à destination des sinistrés.