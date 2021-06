Reynders demande aux compagnies aériennes d’améliorer la gestion des annulations de vols

N ous avons reçu beaucoup de plaintes de la part des consommateurs, mais nous avons également travaillé en étroite collaboration avec les compagnies aériennes pour comprendre les lacunes et leurs causes. Les compagnies aériennes doivent respecter les droits des consommateurs lorsque des vols sont annulés», a commenté le commissaire à la Justice Didier Reynders, cité dans un communiqué conjoint avec la commissaire au Transport, Adina Valean.

Les compagnies aériennes doivent notamment garantir une communication transparente et une information proactive des passagers sur leurs droits.

Elles doivent offrir le choix entre un remboursement et un bon d’achat et informer les passagers qu’ils ont le droit d’échanger leurs bons d’achat contre de l’argent à tout moment.

La plupart des compagnies aériennes interrogées n’ont pas non plus remboursé les passagers dans le délai de sept jours prévu par la législation européenne. La Commission les exhorte donc à prendre des mesures pour que ce délai soit respecté pour toutes les nouvelles réservations - qu’elles soient achetées directement ou par un intermédiaire - et pour résorber rapidement l’arriéré des remboursements en attente, au plus tard le 1er septembre 2021.