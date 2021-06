Plus de peur que de mal pour Kevin De Bruyne? Le Diable rouge est sorti de l’avion sans boiter (vidéo)

Tout le monde croise les doigts depuis dimanche soir et les sorties de Kevin De Bruyne et Eden Hazard sur blessure. Le premier est touché à la cheville après un lourd contact avec un adversaire portugais, le second est touché à la cuisse.

En attendant les résultats des examens complémentaires, les nouvelles semblent rassurantes pour KDB. En effet, dans une vidéo postée par la fédération, on voit le Diable rouge descendre de l’avion avec deux valises en main, sans boiter et sans protection pour son pied.