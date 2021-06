Rachat de RTL: le patron du CSA ne craint pas un affaiblissement du pluralisme

Karim Ibourki, président du CSA, accueille favorablement le rachat de RTL par DPG Media et Rossel. « On peut se réjouir que l’ancrage belge de RTL soit maintenu. C’est une bonne nouvelle. Avoir un centre de décision en Belgique, c’est toujours plus simple pour la prise en compte des intérêts économiques locaux, notamment de l’emploi. On espère que cela permettra au groupe de continuer à se déployer du côté francophone. »

Le président du CSA dit ne pas craindre un affaiblissement du pluralisme de l’information. « J’imagine que le pluralisme structurel sera maintenu et que toutes les garanties en termes d’indépendance des rédactions seront données par les nouveaux propriétaires. Il y avait cette menace qu’un groupe étranger rachète RTL et cesse d’investir dans l’information. Ici, avec DPG et Rossel, on a deux acteurs dont c’est le métier. On peut espérer que l’information sera maintenue et renforcée mais il faut attendre de connaître les contours du plan industriel. » Il rappelle aussi au passage que jusqu’en décembre 2020, les éditeurs de presse possédaient 33 % du capital de RTL Belgium et « on n’a pas vu de problèmes au niveau du pluralisme ».

Enfin, Karim Ibourki espère que les nouveaux propriétaires de RTL mettront un terme à la controverse juridique concernant l’autorité de régulation à même de contrôler ses chaînes télé et radio et accepteront de reconnaître la compétence du CSA. Pour l’heure, RTL estime n’avoir de comptes à rendre qu’au régulateur luxembourgeois.