Un nouveau bâtiment dédié à la logistique des produits pharmaceutiques à Brucargo

Un nouveau bâtiment de plus de 4.000 m² d'entrepôts et de bureaux a été achevé sur le site de Brucargo, la zone logistique de Brussels Airport, signale lundi l'aéroport bruxellois. Il abritera Medexi, une co-entreprise de plusieurs sociétés du secteur pharmaceutique qui sera responsable de l'emballage, du stockage, du transbordement et de la livraison de produits médicaux.

Les nouveaux bâtiments sont équipés de systèmes de refroidissement d'air, d'une isolation supplémentaire et d'un contrôle précis de la température pour la manipulation de produits pharmaceutiques sensibles à la température.

Medexi, une nouvelle entreprise regroupant trois acteurs, Hazgo, Ivemar et Medista, déjà actifs chacun dans leur domaine dans la logistique des produits pharmaceutiques, s'y installera d'ici peu et y lancera un Pharma Service Center.

Ce nouveau centre de services pharmaceutiques indépendant s'occupera du stockage, du transbordement, du conditionnement et de la livraison de produits médicaux. Il dispose d'une surface de stockage de 3.300 m², dont 2.400 m² d'entrepôts à température contrôlée avec accès de première ligne. L'entreprise propose également de nombreuses installations de stockage et de conditionnement spécialisées. "Dans les nouveaux entrepôts, Medexi dispose de plusieurs zones de température avec contrôle continu (15-25°C, 2-8°C, -20°C et -70°C) et de dry shippers, des conteneurs réfrigérés qui garantissent une température constante afin que la chaîne du froid ne soit pas rompue. Le temps et la température sont cruciaux pour les produits pharmaceutiques et l'expérience dans ce marché de niche garantit une chaîne fluide", souligne Brussels Airport.

"Le transport de produits pharmaceutiques est l'une des spécialisations de Brussels Airport. Dans notre zone logistique, nous disposions déjà de plus de 30.000 m² d'entrepôts à température contrôlée dédiés à ce transport, et avec ce nouveau Pharma Service Center, 2.400 m² supplémentaires seront ajoutés. Le fait que ces trois partenaires unissent leurs forces et offrent leur expertise à toutes les parties actives dans le transport pharmaceutique est un excellent complément à l'offre actuelle de Brucargo", commente Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport.