Wimbledon: report à mardi de l’entrée d’Elise Mertens, en raison de la pluie

Un Wimbledon sans pluie n’est pas un Wimbledon… L’édition 2021 a d’emblée été perturbée par la pluie, ce lundi puisqu’à 15h30 (heure locale), il n’y avait toujours pas de match commencé sur les courts extérieurs. Avec à la clé, une première décision des organisateurs, soit l’annulation de 16 premiers matches et leur report à ce mardi. Parmi ces rencontres, celle d’Elise Mertens (16e mondiale) qui devait affronter, en 4e rotation sur le court nº18, l’invitée britannique Harriet Dart, 141e mondiale.

La Limbourgeoise fera donc son entrée plutôt ce mardi, en compagnie des deux autres Belges présentes à la Church Road, Alison Van Uytvanck (Svitolina) et Greet Minnen (Tomljanovic). Par contre, on a évidemment joué sur le Central et le Court nº1, munis d’un toit. La Bélarusse Aryna Sabalenka (4e mondiale) est d’ailleurs la première qualifiée de ce Wimbledon après son succès facile 6-1, 6-4 contre la Roumaine Niculescu.