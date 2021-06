Roberto Martinez mécontent de l’arbitrage de Belgique – Portugal à l’Euro 2020: «Je suis fâché» (vidéo)

De retour de Séville où ils sont parvenus à éliminer le Portugal afin de se qualifier pour les quarts de finale de l’Euro 2020 face à l’Italie, les Diables rouges ont retrouvé leurs quartiers à Tubize. C’est sur le coup de 17h45 que Roberto Martinez s’est confié en conférence de presse. Outre des nouvelles d’Eden Hazard et de Kevin De Bruyne, sortis blessés face au Portugal, il a commenté l’arbitrage de ce match.

Et l’Espagnol s’est montré assez dur envers M. Felix Brych : « Je suis fâché sur le fait qu’il aurait dû stopper plus tôt certains joueurs. Il a perdu son match. Palhinha aurait dû prendre une carte jaune sur le tirage de maillot sur Lukaku. Dans ce cas, il n’aurait jamais taclé Kevin comme cela. Cela a eu une immense influence sur le match. Je suis un peu déçu au vu des circonstances, mais nous avons gagné la rencontre et il n’y a pas de blessures graves, c’est le principal. »