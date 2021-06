Novak Djokovic cède une manche puis déroule lors de son entrée au tournoi de Wimbledon

Novak Djokovic, N.1 mondial, s’est défait en quatre manches du jeune Britannique de 19 ans Jack Draper, 253e mondial et bénéficiaire d’une wildcard. Après la perte de la manche initiale 4-6, il n’a plus connu le moindre souci par la suite s’imposant 6-1, 6-2, 6-2 dans les trois suivants et a rejoint le 2e tour après 2 heures de jeu.

Break d’entrée

Djokovic entrait mal dans son match et se faisait breaker à 1-1. Draper saisissait sa chance à deux mains et validait son break dans le foulée pour mener 1-3. Le gaucher londonien profitait de la mauvaise passe du vainqueur de Roland-Garros pour remporter la première manche 6-4 après 38 minutes.

Bousculé, ’Nole’ retrouvait des couleurs dans le deuxième set en remportant les trois premiers jeux. À 3-1, le Serbe alignait trois nouveaux jeux de rang pour égaliser à une manche partout en moins d’une demi-heure (6-1). Même durée pour la 3e manche, où les breaks dans les 3e et 7e jeux ont traduit la domination du Serbe. Après avoir perdu le premier jeu du 4e set, Djokovic filait à 5-1 et concluait sur un jeu blanc (6-2). Signe de sa bonne forme, «Djoko» a planté 25 aces et 47 points gagnants.

Un ancien finaliste au deuxième tour ?

Au deuxième tour, Djokovic sera opposé au vainqueur du match entre le Chilien Marcelo Tomas Barrios Vera, 209e mondial et issu des qualifications, et le Sud-Africain Kevin Anderson, 35 ans 102e mondial, et finaliste de Wimbledon en 2018 face à ... Djokovic.