Thomas Vermaelen ne peut plus prendre de carton jaune à l’Euro sous peine de suspension: «C’est comme ça», relativise-t-il

Thomas Vermaelen a été l’un des Diables les plus décisifs dimanche soir lors de la victoire étriquée de la Belgique contre le Portugal (1-0) en huitièmes de finale de l’Euro. Le doyen de la sélection a éteint le quintuple Ballon d’Or Cristiano Ronaldo. « On a bien analysé son jeu avant le match. Je savais qu’il fallait être très concentré et prêt physiquement », a expliqué le défenseur de 35 ans, « content d’avoir tenu le choc ».

C’est pourtant la défense qui cristallisait la plupart des inquiétudes avant le début du tournoi. « Oui, des doutes existaient, mais nous n’y avons pas vraiment fait attention. Nous avons consacré notre énergie à la préparation des matches. La défense a été bonne contre le Portugal mais toute l’équipe a fait du bon travail », a expliqué le joueur de Vissel Kobe lundi en conférence de presse depuis le centre national de Tubize. « Je ne suis pas ici pour donner tort aux gens, je suis simplement motivé à l’idée de gagner ce tournoi. »

Vermaelen a retrouvé en défense ses compères Jan Vertonghen et Toby Alderweireld. « Nous nous connaissons depuis notre jeunesse à l’Ajax, ça aide. Mais j’aurais aussi pu jouer avec Jason Denayer et Dedryck Boyata, chacun sait ce qu’il a à faire. »

À l’issue d’un duel « très intense », les Diables doivent maintenant récupérer après avoir rejoint Tubize en pleine nuit. Vendredi, c’est un duel contre l’Italie qui attend l’équipe nationale. « C’est sûr qu’on devra tenter d’avoir davantage d’occasions que contre le Portugal », a avoué Vermaelen, qui se « sent très bien physiquement ». « L’Italie a prouvé qu’elle était créative et capable de se créer beaucoup d’opportunités, il faudra être très attentif. »

Vermaelen ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. « Comme tout le monde, je suis ici pour aller le plus loin possible. Le groupe a faim et l’envie d’aller au bout est bel et bien présente. Nous allons prendre match après match. Je me suis entraîné très dur ces derniers mois pour être ici. »

Averti dimanche, Vermaelen devra éviter un nouveau carton jaune vendredi contre l’Italie s’il ne veut pas manquer une éventuelle demi-finale. « C’est sûr que j’aurais préféré ne pas le prendre mais c’est comme ça », a lancé celui qui était suspendu pour le quart de finale de l’Euro 2016 perdu contre le pays de Galles.