Météo: brume, orage et grêle ce mardi

La nébulosité sera généralement abondante mardi matin, avec de la brume par endroits et un risque de précipitation. Progressivement, de fortes averses pourront à nouveau se développer dans l’après midi. Elles seront accompagnées d’orage, avec surtout un risque d’abondantes précipitations en peu de temps et de grêle, met en garde l’Institut royal météorologique. Les maxima oscilleront entre 19 degrés à la mer et 24 degrés dans l’intérieur. Le vent sera faible à modéré d’ouest à sud-ouest. Sur le nord-ouest du pays, il sera modéré de nord au nord-ouest.

Ce soir et cette nuit, la nébulosité sera souvent abondante avec de fortes averses ou des orages. D’abondantes précipitations seront encore possibles en peu de temps en certains endroits. En cours de nuit, risque de brume ou de brouillard localement. Les minima se situeront entre 10 et 14 degrés. Le vent sera généralement faible à modéré.

Mercredi matin, le ciel sera très nuageux avec des pluies modérées et temporairement un risque d’orage. Au fil des heures, ces pluies faibliront avant le retour d’un temps plus sec et de timides éclaircies à partir de l’ouest en fin de journée. Les maxima seront compris entre 13 degrés en Hautes Fagnes et 17 degrés en plaine. Le vent deviendra modéré.

Jeudi, l’IRM prévoit d’abord des éclaircies, des averses ensuite, avec des maxima entre 14 et 19 degrés.

Vendredi, le temps sera à nouveau légèrement variable. Les maxima varieront entre 16 et 22 degrés.