Brussels Airlines s'équipera de trois Airbus A320neo en 2023

Brussels Airlines a reçu l'autorisation du Lufthansa Group Executive Board et du conseil d'administration de SN Airholding pour l'attribution de trois Airbus A320neo, qualifiés d'avions ultramodernes. C'est la première fois que la compagnie aérienne belge intègre progressivement des avions neufs provenant directement du constructeur, indique-t-elle mardi.

Avec ces avions, Brussels Airlines considère franchir "une étape essentielle" dans la poursuite de la modernisation de sa flotte et réduire "considérablement" les émissions de CO2 et de bruit sur son réseau moyen-courrier. "Nous sommes en mesure, pour la toute première fois en 19 ans d'histoire, de remplacer nos Airbus A319 les plus âgés par trois appareils modernes et économes en carburant qui quitteront l'usine Airbus d'ici l'été 2023", se réjouit Peter Gerber, CEO de Brussels Airlines.

Selon la compagnie, en comparaison avec les A319 actuels qui seront progressivement retirés du service, les trois A320neo permettront de réduire le bruit de 50% et la consommation de carburant ainsi que les émissions de CO2 de 11% par vol. Avec l'augmentation de la capacité en sièges, ils réduiront également la consommation de carburant et les émissions de CO2 de 30% par siège, poursuit Brussels Airlines.

"En outre, les trois nouveaux appareils nous rapprocheront de notre objectif d'une flotte moyen-courrier A320 entièrement harmonisée, réduisant ainsi non seulement la complexité de nos activités de maintenance, mais aussi l'ensemble des opérations", ajoute Edi Wolfensberger, directeur de l'exploitation de Brussels Airlines.

La compagnie compte actuellement 38 appareils dans sa flotte, dont huit appareils long-courriers de type Airbus A330 et 30 appareils moyen-courriers (16 A320 et 14 A319).