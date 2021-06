Elise Mertens se hisse sans trembler au deuxième tour de Wimbledon

La symbolique Church Road qui borde l’entrée de Wimbledon s’est mise en mode prière. C’est qu’ici, plus encore qu’ailleurs, Federer (bientôt 40 ans) est vénéré comme un dieu du tennis, déjà célébré à huit reprises. Pourtant ce dieu-ci n’est pas éternel (sa légende le sera) et tous les fans de sport redoutent le moment où il dira stop à sa fabuleuse carrière. Ça pourrait se passer dans son jardin du All England Club, ou pas…