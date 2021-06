Emanuele Giaccherini préface Belgique – Italie: «Le joueur que je crains le plus? Romelu Lukaku» (vidéo)

Buteur avec l’Italie contre la Belgique lors de l’Euro 2016, Emanuele Giaccherini estime que les Diables rouges seront favoris contre l’Italie ce vendredi en quart de finale de l’Euro.

« L’Italie est très forte sur les flancs. Les latéraux et les ailiers poussent énormément. Selon moi le milieu de terrain sera prépondérant. Mais la Belgique reste la favorite cette année », a déclaré l’ex international italien, invité dans l’émission Complètement Foot de la RTBF.

« Il y a des grands noms comme Hazard, De Bruyne, Lukaku, mais derrière il y a des joueurs comme Mertens avec qui j’ai joué et qui peut inscrire un but ou être décisif à n’importe quel moment. Mais il y a aussi Carrasco et Thorgan Hazard. Celui que je crains le plus c’est Lukaku parce que c’est un joueur extraordinaire. Il vit une période fantastique. Il faudra s’en méfier », a ajouté Giaccherini.