Matz Sels promu gardien N.2 après la blessure de Simon Mignolet: «Mentalement un peu différent»

Victime d’une rupture du tendon d’Achille en juillet dernier, Matz Sels est désormais la doublure de Thibaut Courtois chez les Diables Rouges. Le gardien de Strasbourg a grimpé dans la hiérarchie après les blessures de Simon Mignolet dimanche et de Koen Casteels avant le tournoi.

« S’il arrive quelque chose à Thibaut, je dois rentrer. Cela ne change rien à mes habitudes et à la manière dont je fais mon travail mais c’est mentalement un peu différent », a lancé Sels, passé devant la presse mardi au centre national. « Je ne sens malgré tout pas trop la pression. Je fais le maximum pour être prêt, mais je sais que, si tout va bien, je ne jouerai pas vendredi », a-t-il rigolé.

Dimanche, Simon Mignolet s’est blessé au genou gauche lors de l’échauffement avant le match contre le Portugal. « Il m’a dit directement que je devais me tenir prêt à remplacer Thibaut, car il n’était pas capable de jouer », a expliqué Sels, avouant que le match de dimanche a été « très stressant à vivre depuis le banc ».

Interrogé sur les qualités de Courtois, Sels a mis en exergue la grande force mentale du Madrilène. « Il est très fort mentalement alors que le poste de gardien est compliqué à ce niveau-là. Lui, il gère ça très bien, il laisse les critiques de côté. Thibaut n’a pas vraiment besoin de concurrence, il est toujours performant. J’essaye malgré tout de l’aider pour certaines petites choses précises, comme l’analyse des tirs au but par exemple. Je ne dois pas lui expliquer comment jouer », a rigolé Sels.

Le gardien de 29 ans a fêté début juin sa première cape en montant dans les derniers instants de l’amical contre la Grèce. Contrairement aux joueurs de champ, Roberto Martinez a écarté une potentielle rotation au poste de gardien. « Quand tu es N.1, c’est normal de vouloir tout jouer, surtout dans un tournoi. Il n’y a aucune raison de changer. C’est très important pour la défense de pouvoir compter sur un gardien qui vous procure tant de confiance. Le contraire peut rendre fébrile les défenseurs. »

Sels a aussi évoqué Axel Witsel. Victime d’une blessure similaire, le milieu de terrain a effectué son retour lors de cet Euro après plus de 5 mois éloigné des terrains. « Chapeau à lui pour ce qu’il a fait. Revenir après 5 mois et 2 semaines et pouvoir tenir 90 minutes contre le Portugal à une telle intensité, c’est très fort. »

Mignolet a dû quitter le rassemblement. Sels est donc devenu N.2 alors que Thomas Kaminski a été appelé pour endosser le rôle de N.3.