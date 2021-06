Alex Vizorek: «Amis français, je vous pardonne»

Le chroniqueur belge Alex Vizorek sur France Inter n’a pas manqué de revenir sur le match Suisse-France. Les Bleus ont été battus aux tirs au but par les Suisses en huitièmes de finale de l’Euro. Pour rappel (si certains l’ont oublié), la France a privé la Belgique de finale en la battant en demi-finale de la Coupe du monde le 10 juillet 2018.

« Ce matin, j’aurais aimé être un Suisse. Rien que pour savoir ce que cela fait de battre la France dans un grand tournoi. Mais bon je ne vous accable pas. Voilà ce qui arrive quand on veut jouer avec des enfants dans l’équipe. Oui, ça court vite mais sous pression, ça rate son tir au but », a commenté le Belge au début de son billet.

Grâce à cette victoire de la Suisse, « on va pouvoir enfin refiler la patate du seum au Français » a poursuivi Alex Vizorek qui en a profité pour pardonner à tous ses auditeurs qui n’ont pas toujours ri à toutes ses chroniques. Il a ensuite détaillé non sans humour les trois temps du pardon. Reconnaître le mal qui nous a été fait. 2. Ne plus ressentir du sentiment sur le mal qui nous a été fait. 3. Tenter de ressentir de la compassion. Et de conclure : « Perdre au foot contre des Suisses, c’est comme perdre au curling face à des Ethiopiens, c’est peu improbable ».

Le Belge recommande donc aux Français de pardonner aux Suisses. Mais en y allant mollo… « Commencer par exemple à remanger des petits-suisses ».