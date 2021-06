«Incroyable que Cavendish gagne» : van der Poel admiratif du sprinter britannique après la 4e étape du Tour de France

Mathieu van der Poel a qualifié d’incroyable le fait que Mark Cavendish ait à nouveau remporté une étape du Tour de France. Le sprinter britannique revient de loin après quelques saisons dans l’ombre. Il a obtenu une place chez Deceuninck - Quick-Step pour 2021, où il a remporté sa 31e étape du Tour à Fougères. Van der Poel a conservé le maillot jaune.

«Nous avions un bon train pour le sprint pour Jasper, mais il ne lui a pas manqué grand-chose à l’arrivée», a déclaré Van der Poel à propos de son coéquipier Philipsen. «On ne peut pas non plus s’imposer tous les jours, mais on continue à essayer de gagner encore une étape».

Van der Poel a profité d’une journée relativement calme en jaune avec un temps agréable et tous les supporters le long de la route. Le Néerlandais pense qu’il lui sera difficile de conserver le maillot de leader dans le contre-la-montre. «Nous devons rester réalistes. Ce n’est pas quelque chose que je fais souvent. Je vais faire tout ce que je peux pour signer un bon chrono, mais il sera très difficile de garder le maillot jaune.»