Intempéries : de fortes pluies s’abattent sur le Brabant wallon et provoquent des inondations (photos et vidéo)

En fin de soirée, de violentes averses se sont abattues notamment dans les provinces du Hainaut et du Brabant wallon et dans la province de Liège.

Le Brabant wallon fortement touché

Plus de 300 interventions ont été enregistrées mardi soir pour des inondations dans l’est du Brabant wallon, a-t-on appris auprès de la zone de secours brabançonne wallonne.

Les importantes précipitations qui se sont abattues dans la province du Brabant wallon ont fortement mobilisé les pompiers, essentiellement ceux des postes de Jodoigne et de Wavre.

Les entités de Court-Saint-Étienne, Jodoigne, Orp-Jauche et Wavre ont été particulièrement touchées. Des habitations, caves et voiries y ont été inondées en grand nombre.

Située le long de la chaussée de Charleroi, la maison de repos jodoignoise «Le Cèdre bleu» a été partiellement inondée. Les 59 résidents n’ont finalement pas dû être évacués, ont précisé dans la soirée le bourgmestre Jean-Luc Meurice et le commandant des pompiers de Jodoigne.

Les sapeurs brabançons wallons s’activaient toujours sur le terrain vers 23 heures.

En Hesbaye, d’importantes pluies sont tombées et ont causé des inondations dans plusieurs communes. Les intempéries ont notamment frappé les communes de Hannut, Wasseiges, Oreye ou encore Lincent. Plusieurs rues ont ainsi été inondées et les pompiers de la zone de secours Hesbaye indiquaient dans la soirée être débordés par les appels. Ils comptabilisaient déjà une septantaine d’interventions à 22 heures.

À Hannut, le bourgmestre Manu Douette a indiqué la fermeture de plusieurs rues concernées par les inondations aux alentours de 21h45 : « En réunion de crise, nous venons de décider de fermer les routes suivantes : rue de la Vallée (Thisnes), une partie de la route de Wavre vers Wansin, rue de la Drève, rue de Wasseiges au croisement entre la rue de Thisnes et la rue Loriers ».

L’Institut royal de météorologie a placé les provinces de Liège, du Hainaut, de Namur et du Luxembourg en alerte orange jusqu’à mercredi 9 heures du matin. Celle du Brabant wallon en alerte jaune.

De fortes averses ont également touché les provinces du Brabant flamand et du Limbourg. Dans la province annexe du Brabant flamand, plusieurs communes ont aussi été touchées par les intempéries. Les phases communales du plan catastrophe ont été déclenchées à Rhodes-Saint-Genèse et Hérinnes pour des inondations dans de multiples rues et habitations. Des voiries étaient aussi sous eau à Alsemberg, Landen et Zoutleeuw.

Le soir et cette nuit, il fera très nuageux. Sur le centre et le sud du pays, le temps restera pluvieux avec la possibilité d’averses orageuses. Localement, beaucoup de pluie sera possible. Sur l’ouest et le nord, il fera probablement plus sec. Les minima se situeront entre 11 et 15 degrés sous un vent faible à modéré d’ouest à nord-ouest au sud du sillon Sambre-et-Meuse et de nord à nord-ouest ailleurs.

Mercredi matin, le temps sera couvert avec de la pluie sur l’est. Ailleurs, il y aura plutôt un risque de quelques averses locales. En cours de journée, la zone de pluie s’évacuera vers l’est, mais le temps restera très nuageux et des averses se développeront depuis le nord. Il fera frais pour la période de l’année avec 12 degrés en Hautes Fagnes et 17 degrés ailleurs. Le vent sera modéré, et parfois assez fort à la mer, de secteur nord.